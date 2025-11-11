پخش زنده
ماموران انتظامی نی ریز، خودروی سواری حامل ۵۷۳ کیلوگرم تریاک را توقیف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی فارس گفت: در راستای مبارزه با قاچاقچیان، ماموران انتظامی نی ریز هنگام گشت زنی و اجرای طرح کمین در جادههای فرعی و خاکی به یک خودرو کیامسی مشکوک میشوند و دستور ایست میدهند که راننده بدون توجه اقدام به فرار میکند.
سردار عزیزاله ملکی افزود: ماموران انتظامی نیریز با همکاری پلیس بختگان پس از طی مسافتی تعقیب و گریز موفق شدند خودرو را توقیف و راننده و سرنشین را دستگیر کنند.
وی بیان کرد: ماموران در بازرسی از این خودرو، ۵۷۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان فارس گفت: مبارزه پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر ادامه دارد و شهروندان میتوانند با اعلام هرگونه خبری، به مرکز فوریتهای پلیسی تماس بگیرند.