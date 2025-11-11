به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نوبت دوم جلسه علنی مجلس در بررسی عملکرد سال اول برنامه پیشرفت کشور از ساعت ۱۳/۲۰ آغاز شد.

در جلسه صبح وزرای جهاد کشاورزی. اقتصاد و ورزش رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئيس کل بانک مرکزی حضور داشتند. در نوبت دوم این جلسه وزرای تعاون کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم آموزش و پرورش، اقتصاد و امور دارایی، بهداشت و درمان و معاون امور زنان و وزیر راه و شهر سازی در صحن علنی حضور دارند.