معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خبر داد؛
اجرای طرح ملی حفظ جزء سیام قرآن کریم در مدارس استان
دبیقی گفت: طرح ملی حفظ جزء سیام قرآن کریم در مدارس کهگیلویه و بویراحمد اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان در آئین افتتاحیه جزء ۳۰ قرآن کریم گفت: طرح ملی حفظ جزء سیام قرآن کریم بهصورت گسترده در مدارس استان در حال اجراست و دانشآموزان علاوه بر پاداشهای معنوی، از امتیازات و جوایز مادی نیز برخوردار میشوند.
حجت الله دبیقی افزود: امسال ۵ برنامه محوری در حوزه قرآن، عترت و نماز در سطح استان دنبال میشود که یکی از مهمترین آنها طرح ملی حفظ جزء سیام قرآن کریم است.
دبیقی با بیان اینکه این طرح با هدف ترویج انس با قرآن در میان دانشآموزان و فرهنگیان در سه مرحله اجرا میشود افزود: طرح ملی حفظ جزء سیام قرآن کریم از سورههای نماز آغاز شده و تا پایان اردیبهشتماه به حفظ کامل جزء سیام پایان مییابد.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان ادامه داد: برای اجرای بهتر این طرح، ۵ مدرسه تخصصی حفظ قرآن به استان اختصاص یافته که دو مدرسه در شهرستان بویراحمد فعال هستند.
دبیقی افزود: کسانی که موفق به حفظ جزء سیام قرآن شوند، علاوه بر پاداش معنوی، از جوایز مادی نیز بهرهمند خواهند شد و گواهی رسمی حفظ قرآن از سوی مرکز ملی قرآن به آنان اعطا میشود.
وی با اشاره به آثار تربیتی و علمی حفظ قرآن کریم گفت: حفظ قرآن موجب تقویت حافظه، تمرکز و رشد شناختی دانشآموزان میشود و بر رفتار، یادگیری و موفقیت تحصیلی آنان تأثیر مثبت دارد.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان با بیان اینکه مدیران مدارس با اجرای برنامههای فرهنگی و قرآنی، خانوادهها را نیز در این مسیر همراه کنند افزود: براساس برنامههای اعلغام شده نماز جماعت نیز در همه مدارس استان بهعنوان برنامهای محوری برگزار میشود.
دبیقی ادامه داد: تلاش داریم با حمایت وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن، مدارس الگوی قرآنی در استان را گسترش دهیم تا زمینه تربیت حافظان کل قرآن در کهگیلویه و بویراحمد فراهم شود.
رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش استان نیز در این آئین قرآنی گفت: یکی از برنامههای محوری امسال در حوزه قرآن، اجرای طرح حفظ جزء سیام در مدارس است و انتظار میرود دارالقرآنها و مدارس شاخص استان در این زمینه پیشقدم باشند.
سید امین موسویخو افزود: طبق دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش، هر معلم یا مدیر مدرسهای که بتواند در مدرسه خود حافظ جزء سیام قرآن تربیت کند، از پاداش معنوی و زیارتی برخوردار خواهد شد و وعده اعزام به زیارت مشهد یا کربلا بهعنوان نخستین هدیه این طرح در نظر گرفته شده است.
موسویخو با بیان اینکه این طرح در سه مرحله برگزار و پس از هر مرحله، از مدیران مدارس و دارالقرآنها و همچنین دانشآموزان برتر با اهدای لوح تقدیر و جوایز تجلیل میشود، ادامه داد: در مرحله نهایی نیز دارالقرآن مرکزی استان با برگزاری آزمون، گواهی رسمی و معتبر حفظ برای مدیران مدارس و دارالقرآنها و همچنین دانشآموزان برتر را صادر میکند.
رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش استان با اشاره به مزایای این گواهی گفت: مدرک حفظ قرآن در سامانه ملی حافظان ثبت میشود و برای ورود به مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی امتیاز ویژه دارد.
موسویخو با بیان اینکه اجرای این طرح نهتنها موجب تقویت باورهای دینی دانشآموزان میشود، بلکه به ارتقای جایگاه مدارس قرآنی در سطح استان و کشور نیز کمک خواهد کرد گفت: در کنار برنامههای دانشآموزی، راهاندازی محافل قرآنی خانوادگی و دانشآموزی نیز در دستور کار قرار دارد تا انس با قرآن در خانه و مدرسه نهادینه شود.