





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پورملکی مدیر منطقه جنوب کشور دکاپست با بیان اینکه شرکت دکاپست از سال ۱۴۰۲ فعالیتش را شروع کرد و در حال حاضر بیش از ۶۲۰ شعبه در کشور دارد گفت : هاب پستی جنوب کشور که از امروز در شیراز آغاز به کار کرد به صورت مستقیم به سایر نقاط مناطق جنوبی کشور مانند خوزستان، اصفهان، بوشهر، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان ارسال دارد

پورملکی گفت: ارسال مرسولات به سایر نقاط کشور هم کمتر از ۳۶ ساعت و در برخی نقاط از کشور در۷۲ ساعت انجام می‌شود

مدیر منطقه جنوب کشور دکاپست گفت: دکاپست در استان فارس ۷۰ نمایندگی دارد که دریافت و ارسال مرسولات را به صورت مستقیم از مبدا به مقصد با شماره ۱۴۵۱ با امکان رهگیری مرسولات از طریق سایت دکاپست انجام می‌دهد .

کرباسیان مدیرعامل مجموعه دکاپوست هم گفت: دکاپست یک مجموعه پستی است که از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور مجوز دریافت کرده و در ۳۱ مرکز استان وبا حدود ۶۲۶ شعبه در کشور فعالیت می‌کند

سلیمان پور مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات هم گفت: افتتاح هاب پستی دکاپست کنار مجموعه شرکت ملی پست ایران و بقیه پست‌ها خدمات رسانی را برای مردم سهولت می‌بخشد

وی گفت : ر اه‌اندازی هاب پستی دکاپست در جنوب کشور در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی به بهره‌برداری رسیده است .