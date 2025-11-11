پخش زنده
کمک خیران اصفهانی به مددجویان کمیته امداد ۳۲ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به افزایش ۳۲ درصدی مشارکت مردم نیکوکار این استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: افزایش کمکهای مردمی بیانگر حضور مردم در طرحهای حمایتی این نهاد است.
علی اخلاقی افزود: مردم خیراندیش اصفهان امسال با اهدای ۴۲۷ میلیارد تومان کمکهای نقدی و غیرنقدی، بار دیگر همبستگی و مسئولیت اجتماعی خود را به نمایش گذاشتند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۵۸ هزار مددجو زیر پوشش این نهاد هستند و سهم هر یک از محل کمکهای مردمی در این مدت یک میلیون و ششصد هزار تومان است، گفت: براساس برنامه ریزیهای انجام شده، افزایش کمکها در طرحهای صدقات، اکرام ایتام و محسنین، زکات و مساعدتهای قرضالحسنه است.