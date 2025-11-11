پخش زنده
امروز: -
تاثیر عمیق اندیشههای ناب عرفانی و اخلاقی مولانا جلال الدین بلخی بر ادبیات و فرهنگ مردم مالزی و جنوب شرق آسیا از جایگاه ویژه این شاعر و عارف برجسته ایرانی در این کشور و منطقه حکایت دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ اندیشمندان، اساتید، دانشجویان و علاقمندان به فرهنگ و هنر ایران زمین در همایشی تخصصی در دانشکده مطالعات مالائی دانشگاه یوام مالزی با ارائه مجموعه مقالات و سخنرانیهای گوناگون درباره مضامین و معانی ناب عرفانی، فرهنگی، ادبی و اجتماعی اندیشههای مولانا و تاثیر عمیق اندیشههای بلند این شاعر و عارف برجسته ایرانی بر ادبیات و فرهنگ مردم مالزی و دیگر کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا سخن گفتند.
شش دفتر مثنوی معنوی مولانا به همت و قلم پروفسور اجمل از اساتید و اندیشمندان به نام مالزی به زبان مالائی ترجمه و چاپ شده است.
آثار مکتوب بسیاری از عرفا و سالکین مالائی زبان در جنوب شرق آسیا نظیر "مرحوم همزه فنصوری" و "راجا علی جاحی" در تاریخ ادبیات مالزی و منطقه از اندیشههای بلند مولانا تاثیری عمیق پذیرفتهاند.
اندیشههای تابناکی که به گفته رئیس دانشکده مطالعات مالائی دانشگاه یوام مالزی مرزهای جغرافیائی را در نوردیده و انسانیت را به قلههای معنویت رهنمون ساخته است.
گنجینه ارزشمند مثنوی معنوی مولانا که به عنوان شاهکاری ادبی بر فرهنگ و ادب مسلمانان منطقه جنوب شرق آسیا تاثیر بسزائی گذاشته است.
این همایش تخصصی یکروزه با همکاری دانشکده مطالعات مالائی دانشگاه یوام مالزی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور برگزار شد.