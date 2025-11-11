نشست ستاد ملی مراسم و مناسبت‌های با محور «کنگره ملی شهدای غریب در اسارت» با حضور معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد و مشاور امور بانوان و خانواده بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معصومه آباد، مشاور امور بانوان و خانواده بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست ستاد ملی مراسم و مناسبت‌های با محوریت "کنگره ملی شهدای غریب در اسارت" به بیان خاطراتی از سال‌های دوران اسارت، سختی‌ها و شکنجه‌های اسرا در آن دوران پرداخت و گفت: شهدای غریب در اسارت مظلومانه به شهادت رسیدند و برگزاری این کنگره بسیار ارزشمند است.

مشاور امور بانوان و خانواده بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به کتاب "من زنده‌ام" گفت: این کتاب مورد توجه خانواده شهدای غریب در اسارت قرار گرفته است و نشان دهنده این است که برنامه‌های فرهنگی باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

یعقوب سلیمانی، با تاکید بر حفظ یاد و نام شهدای غریب در اسارت گفت: آنچه مهم است اثرگذاری این کنگره است که مورد تاکید مقام معظم رهبری است. شهدای غریب در اسارت، مظلوم‌ترین چهره‌های ایثار و مقاومت در دوران دفاع مقدس‌اند؛ کسانی که در بند دشمن و در شرایط دشوار، ایمان و هویت ایرانی و اسلامی خود را حفظ و جانشان را تقدیم اسلام و انقلاب کردند.

وی با اشاره به نگاه راهبردی بنیاد شهید و امور ایثارگران به این کنگره افزود: این رویداد، حرکتی ارزشمند و ماندگار در جهت بازخوانی بخشی از تاریخ کمتر روایت‌شده دفاع مقدس است. بنیاد شهید و امور ایثارگران از نخستین روز‌های شکل‌گیری دبیرخانه، بر پیوند فعالیت‌های فرهنگی با نتایج ملموس و اثرگذار آن در جامعه تأکید داشته است. مهم‌ترین رسالت ما، تبیین جایگاه معنوی این شهیدان و معرفی آنان به نسل‌های جدید است تا درک عمیق‌تری از مفهوم ایثار و پایداری پیدا کنند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه این کنگره می‌تواند منشأ تحول گسترده‌ای در حوزه فرهنگی باشد، گفت: باید از این برنامه‌ها به تولیدات ماندگار و موثر برسیم؛ آثاری که روایت دقیق، پژوهشی و هنرمندانه از زندگی و شهادت این عزیزان ارائه دهد. تأکید مقام معظم رهبری همواره بر اثرگذاری فعالیت‌ها بوده است. اگر کار فرهنگی، مستند، صادقانه و با پیوست رسانه‌ای انجام شود، می‌تواند تا سال‌ها الهام‌بخش باشد.

سلیمانی همچنین بر هم‌افزایی میان دستگاه‌های فرهنگی و همکاری همه بخش‌ها تأکید و افزود: کنگره ملی شهدای غریب در اسارت، تنها یک مراسم نیست؛ یک جریان فرهنگی است که با همدلی و همکاری میان دستگاه‌ها می‌تواند در جامعه جریان‌سازی شود. از همه مدیران و فعالان فرهنگی می‌خواهم که این حرکت را استمرار دهند و آن را به یک الگوی ملی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل کنند.

در این نشست سید علیرضا فاطمیان‌پور، مدیرکل دفتر امور فرهنگی و تبلیغات با اشاره به برگزاری کنگره شهدای غریب در اسارت در دی ماه، گفت: پس از برگزاری این کنگره در مشهد مقدس اعضای کنگره با رهبر معظم انقلاب دیدار خواهند کرد.

وی افزود: کار‌های نهایی در حال انجام است و اجلاسیه پیش‌رو، مرحله پایانی سه سال تلاش مداوم در سطح ملی خواهد بود. این کنگره، علاوه بر ابعاد فرهنگی، دارای دستاورد‌های پژوهشی و مستندسازی ارزشمندی نیز هست که پس از پایان برنامه ارائه خواهد شد.

همچنین محمد کرم‌اللهی، مدیرکل امور هنری بنیاد در این نشست با تاکید بر نقش ابزار هنری به‌ویژه کتاب برای پاسداشت یاد و نام شهدا، گفت: در حوزه کتاب باید توجه جدی شود، زیرا کتاب ماندگار است.

ناصر علی‌نژاد مدیرکل ورزشی و اردویی بنیاد، دکتر احسان قاسمی، سرپرست اداره کل دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و سید محمد میرکاظمی، سرپرست دفتر نمایندگی ولی فقیه در این نشست حضور داشتند.

محمدجواد زمردیان، آزاده دفاع مقدس و دبیر کنگره ملی شهدای غریب در اسارت نیز در این نشست با اشاره به برگزاری این کنگره گفت: تنها ۱۵۳ شهید غریب در اسارت به صورت رسمی توسط صلیب سرخ ثبت شدند، اما بعد از پیگیری، بیش از ۲ هزار شهید غریب در اسارت شناخته شدند، این شهدا بسیار مظلوم هستند و حتی از برخی شهدا تصویری به یادگار باقی نمانده است.