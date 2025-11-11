پخش زنده
امروز: -
یک دستگاه وانت نیسان حامل سه هزار کیلوگرم چوب فاقد مجوز در بوانات توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان بوانات گفت: در اجرای طرح برخورد با افرادی که بدون دریافت مجوز قانونی نسبت به قطع، نگهداری و حمل چوب درختان اقدام میکنند، ماموران پلیس آگاهی این شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری، یک دستگاه وانت نیسان حامل چوب را برای بررسی متوقف کردند.
سرهنگ پرویز ارجمند افزود: ماموران پس از توقف خودرو و بازرسی از آن، سه هزار کیلوگرم چوب جنگلی که فاقد هرگونه مجوز حمل از اداره جنگل بانی و منابع طبیعی بود کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بوانات با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند گفت: پلیس با متجاوزان حریم منابع طبیعی و جنگلها به صورت قانونی برخورد میکند.
شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.