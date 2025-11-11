معاون دفتر رهبر معظم انقلاب در تماس با خانوادۀ صابر کاظمی، سلام و ابراز همدردی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را به خانوادۀ کاظمی ابلاغ کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محسن معتمدکیا با انتشار متنی در فضای مجازی نوشت: در تماس امروز با پدر مرحوم صابر کاظمی متوجه شدم که معاون دفتر رهبر معظم انقلاب با خانواده بازیکن مرحوم تیم ملی والیبال تماس گرفته و سلام و ابراز همدردی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را ابلاغ کرده است.

پدر صابر در غم فراق پسر رشیدش، قدردان محبت و توجه پدرانه رهبر انقلاب بود.



صابر کاظمی سال ۱۳۷۷ در روستای قانقرمه متولد شد و با نشان دادن قابلیت‌های فنی بالای خود، خیلی زود به تیم ملی راه یافت و روز‌های درخشانی را در المپیک توکیو و لیگ ملت‌های جهان سپری کرد. او که در سال ۲۰۱۸ توسط ایگور کولاکوویچ به تیم ملی دعوت شده بود در ۲۰۲۱ به عنوان «پدیده والیبال» از سوی فدراسیون جهانی معرفی شد.

درگذشت ناگهانی این ستاره گلستانی در ۲۶ سالگی موجی از شوک و تسلیت از سراسر کشور و جهان به راه انداخت و از رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، فدراسیون جهانی والیبال، استاندار و نماینده ولی فقیه در گلستان و بسیاری از هم‌تیمی‌هایش در تیم ملی و هواداران پرشور در شبکه‌های اجتماعی این ضایعه را تسلیت گفتند.