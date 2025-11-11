به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از تخصیص یک میلیارد تومان یارانه خرید کتاب با استفاده از کد ملی خبر داد و گفت: حدود ۹۰ کتاب‌فروشی در استان اصفهان در این طرح مشارکت دارند و این یارانه‌ها با هدف حمایت از کتاب‌فروشان و تسهیل خرید کتاب برای مردم در نظر گرفته شده است.

محمدعلی جعفری، در نشست امروز سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در مجتمع مطبوعاتی اصفهان افزود: برنامه‌های هفته کتاب امسال با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، افزایش سرانه کتاب‌خوانی، و پیوند هرچه بیشتر مردم با کتاب طراحی شده است.

وی افزود: نمایشگاهی شامل چهار هزار عنوان کتاب با تخفیف ۲۰ درصدی هم در چهارباغ عباسی اصفهان برپا می‌شود.