مدیر عامل بورس انرژی ایران گفت: بنزین سوپر پس از دو سال وقفه، از مسیر بورس انرژی و با سازوکار عرضه و تقاضا به بازار باز می‌گردد.

محمد نظیفی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص عرضه بنزین سوپر وارداتی از مسیر بورس انرژی بیان کرد: طبق شیوه‌نامه‌ای که وزارت نفت در پایان سال گذشته ابلاغ کرده، عرضه بنزین سوپر وارداتی توسط واردکنندگان و خرید آن توسط توزیع‌کنندگان عمده بر روی تابلو‌های بورس انرژی انجام خواهد شد.

مدیر عامل بورس انرژی ایران افزود: در هفته گذشته، دو شرکت واردکننده تقاضای عرضه خود را به بورس انرژی ارائه کردند که در کمیته عرضه مورد تصویب قرار گرفت و به‌زودی شاهد عرضه بنزین وارداتی توسط این دو شرکت خواهیم بود.

نظیفی تأکید کرد: در این بازار، خریداران بنزین سوپر، توزیع‌کنندگان عمده هستند و نه جایگاه‌داران جزء. البته برخی از توزیع‌کنندگان، جایگاه‌های اختصاصی خود را نیز دارند، اما در زنجیره انتقال بنزین از واردکننده تا جایگاه، الزاما همه بازیگران به‌لحاظ مالکیتی یکپارچه نیستند. همین موضوع امکان رقابت را فراهم می‌کند.

مدیر عامل بورس انرژی در خصوص شیوه قیمت گذاری بنزین سوپر در بورس انرژی گفت: کشف قیمت بنزین سوپر در بورس انرژی بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود. قیمت نهایی این فرآورده روی تابلو و در بستر رقابتی بازار مشخص خواهد شد و نمی‌توان از پیش تخمین دقیقی برای آن ارائه داد. باید دید قیمت پیشنهادی واردکنندگان مورد استقبال توزیع‌کنندگان قرار می‌گیرد یا خیر. امیدواریم هر دو طرف انعطاف کافی داشته باشند تا بازاری پرکشش و عمیق در این حوزه شکل بگیرد.

نظیفی با اشاره به اینکه بیش از دو سال است بنزین سوپر در جایگاه‌ها در دسترس مردم نبوده، گفت: امیدواریم با اجرای این طرح، مجدداً دسترسی مردم و جایگاه‌داران به بنزین سوپر برقرار شود.

مدیر عامل بورس انرژی با اشاره به تغییر رویکرد در سیاست‌های قیمتی کشور گفت: در حوزه حامل‌های انرژی، سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری حاکم بوده که آثار آن را در قطع دسترسی و بروز ناترازی در اقتصاد دیده‌ایم. عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی، گامی برای فاصله گرفتن از این ساختار سنتی و حرکت به سمت قیمت‌گذاری مبتنی بر بازار است.

نظیفی تأکید کرد: اگرچه حجم معاملات بنزین سوپر در مقایسه با کل مصرف فرآورده‌های هیدروکربوری کشور چندان زیاد نیست، اما این اقدام از نظر راهبردی بسیار مهم است و می‌تواند فتح بابی برای اصلاح ساختار بازار حامل‌های انرژی باشد.

مدیرعامل بورس انرژی در پایان گفت: امیدواریم طی هفته آینده عرضه بنزین سوپر روی تابلو انجام شود.

وی افزود: مبادی وارداتی دو شرکت نخست، کشور امارات بوده‌اند، اما این محدودیت برای سایر واردکنندگان وجود ندارد و بنزین از کشور‌های مختلف از جمله ترکیه و سایر همسایگان نیز قابل واردات خواهد بود.