چشم به راه آسمان

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۰- ۱۵:۲۲
خبرهای مرتبط

دست‌های رو به آسمان مردم بجنورد در طلب بارش رحمت الهی

اقامه نماز باران در حرم امام‌زاده شاه قاسم (ع) یاسوج

اقامه نماز طلب باران در قزوین؛ نیایش جمعی برای بارش رحمت الهی

اقامه نماز باران در رامهرمز

برچسب ها: نماز باران ، بارش رحمت الهی ، خشکسالی
