به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا جعفری بیان کرد: در ماه‌های گذشته تجمع رسوبات، لجن و ماسه درون این مخزن سبب کاهش عملکرد اجزای داخلی پمپ‌ها ازجمله بوش‌ها، پروانه‌ها، یاتاقان‌ها و آب‌بند‌های مکانیکی شده بود که در نهایت به افت بازدهی و افزایش استهلاک تجهیزات منجر شد.

وی با بیان اینکه با اجرای این تعمیرات اساسی، با تخلیه کامل رسوبات، عملکرد تجهیزات فرآیندی بهبود یافته است و از بروز مشکلات احتمالی در خطوط تولید جلوگیری می‌شود، افزود: این اقدام نقش مهمی در حفظ پایداری جریان تولید نفت در منطقه دارد.

جعفری اظهار کرد: این عملیات با همکاری واحد‌های تعمیرات، بهره‌برداری، ایمنی و بازرسی فنی شرکت نفت و گاز اروندان و تلاش شبانه‌روزی کارکنان و پیمانکاران در حال انجام است و طبق برنامه‌ریزی تا چند روز آینده به‌طور کامل به پایان می‌رسد.