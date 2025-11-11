





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان سرخس با اشاره به شرایط خاص حوزه برق، گفت: ناترازی موجود در تأمین انرژی، تلنگری برای انجام اقدامات اصلاحی بود و باید با برنامه‌ریزی دقیق، از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری کنیم.

مجید بیکی همچنین بر لزوم برگزاری مستمر جلسات مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و افزود: اقدامات خوبی در این زمینه آغاز شده و باید با جدیت ادامه یابد.

وی در ادامه با اشاره به اصول پدافند غیرعامل، خواستار پیگیری ویژه برای تأمین برق بیمارستان لقمان در تابستان سال آینده شد و ادامه داد: قطعی‌های برق امسال نباید در سال آینده تکرار شود و همکاری مسئولان بیمارستان در این زمینه ضروری است.

جلسه گزارش‌دهی عملکرد مدیران شهرستان در امسال، به ریاست مجید بیکی فرماندار شهرستان سرخس و با حضور حسن ارشادی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، مرتضی یوسفی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی، احمد احمدی مدیر برق شهرستان و جمعی از کارشناسان مربوطه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، احمدی گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه برق شهرستان ارائه داد و به عملکرد شبکه فشار قوی، شبکه فشار متوسط، پیک بار شهرستان و وضعیت مشترکین اشاره کرد.

وی افزود: اعتبار ۲۷ میلیارد ریالی برای رفع حریم شبکه برق در سال ۱۴۰۴ دریافت شد.