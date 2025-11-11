پخش زنده
رئیس اداره مهندسی بهرهبرداری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: در اقدامی نوآورانه، متخصصان داخلی موفق به طراحی و راهاندازی نخستین سامانه سیار تولید و تزریق نیتروژن با خلوص بالا در صنعت نفت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامحسین میرزاوند گفت: با هدف تحقق سیاستهای بومیسازی تجهیزات و استفاده از ظرفیت ساخت بار اول، برای نخستین بار در کشور سامانه سیار تولید و تزریق نیتروژن خلوص بالا به مرحله اجرا رسیده است.
وی با اشاره به اینکه فرآیند ساخت این سامانه از نیمه نخست سال ۱۳۹۹ بهعنوان طرح بار اول آغاز شد، افزود: پس از بررسیهای فنی و اخذ مجوز از کارگروه ساخت بار اول معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، قرارداد ساخت با یک شرکت دانشبنیان منعقد و مراحل طراحی و ساخت آغاز شد و در نهایت، این سامانه پس از انجام موفق آزمایشهای میدانی، در چاه شماره ۱۴۹ میدان آغاجاری نصب و راهاندازی شد.
رئیس اداره مهندسی بهرهبرداری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با بیان اینکه، گاز نیتروژن یکی از گازهای حیاتی در صنعت نفت است که در عملیاتهایی نظیر زندهسازی چاهها، تثبیت فشار مخازن و بهبود بازیافت نفت کاربرد دارد، بیان کرد: در گذشته تأمین این گاز بهطور عمده از طریق خرید نیتروژن مایع یا استفاده از سامانههای خارجی انجام میگرفت، اما اکنون با بومیسازی این فناوری، ضمن کاهش وابستگی به خارج، امکان استقرار مستقیم سامانه در محل چاهها فراهم شده است.
میرزاوند در توضیح ویژگیهای فنی این تجهیز افزود: سامانه سیار تولید و تزریق نیتروژن با ظرفیت ۱۵۰۰ نرمالمترمکعب بر ساعت (معادل ۱۰ گالن در دقیقه)، خلوص ۹۹.۹۹ درصد و فشار عملیاتی پنجهزار psi طراحی شده و قابلیت تزریق مستقیم گاز نیتروژن به چاههای نفت و گاز را دارد.
وی تأکید کرد: این دستاورد ملی، گامی مؤثر در مسیر خودکفایی فناورانه و تحقق اقتصاد مقاومتی است. بهرهبرداری از این سامانه، ضمن صرفهجویی ارزی و ایجاد اشتغال در داخل کشور، سرعت عمل در عملیاتهای میدانی را افزایش داده و بهزودی در سایر میدانهای نفتی نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
رئیس اداره مهندسی بهرهبرداری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تصریح کرد: این طرح حاصل پیگیریهای اداره مهندسی بهرهبرداری و همکاری اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است و میتواند زمینهساز توسعه فناوریهای مشابه در حوزههای دیگر صنعت نفت باشد.