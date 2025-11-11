پخش زنده
امروز: -
رانندگان تازهکار باید در سهماهه نخست پس از دریافت گواهینامه، مقررات ویژهای را رعایت کنند تا از بروز حوادث و تخلفات جلوگیری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راهور استان با تأکید بر لزوم آگاهی دارندگان جدید گواهینامه پایه سوم از محدودیتهای قانونی، گفت: افرادی که برای نخستینبار موفق به دریافت گواهینامه پایه سوم میشوند موظفند از محدودیتهای قانونی مربوط به رانندگی در سهماهه اول اطلاع داشته باشند.
سرهنگ علیاصغر زارع افزود: طبق قانون، دارندگان جدید گواهینامه پایه سوم در مدت سه ماه نخست فقط در صورتی مجاز به رانندگی هستند که فردی دارای گواهینامه پایههای بالاتر یا فردی که حداقل یک سال از دریافت گواهینامه پایه سوم او گذشته باشد، در کنارشان حضور داشته باشد.
وی با تأکید براینکه رانندگی این افراد از ساعت ۲۴ تا ۵ بامداد ممنوع است گفت: این رانندگان تازه کار اجازه تردد در معابر برونشهری را ندارند و فقط مجاز به رانندگی در بزرگراههای بینشهری تا فاصله حداکثر ۲۵ کیلومتر از محدوده شهر هستند و نصب دو علامت خطر ویژه، یکی در جلوی خودرو و دیگری در قسمت عقب سمت چپ، برای این رانندگان الزامی است.