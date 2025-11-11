پخش زنده
قرارداد واگذاری اراضی صنعتی در ناحیه صنعتی سریشم (فاز توسعه) استان یزد برای سرمایه گذاری و احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید ۴۰ مگاوات به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با برگزاری کمیته ناترازی انرژی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۵۸ هکتار از اراضی ناحیه صنعتی استان یزد برای اجرای طرح سرمایهگذاری نیروگاه خورشیدی واگذار شد.
در این آیین، قرارداد واگذاری اراضی صنعتی در ناحیه صنعتی سریشم (فاز توسعه) استان یزد برای سرمایه گذاری و احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید ۴۰ مگاوات، توسط گروه سرمایهگذاری درویشی به امضا رسید.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد در حاشیه این رویداد با تاکید بر لزوم همکاری مشترک برای عبور از شرایط ناترازی انرژی کشور گفت: ارتقای جایگاه واقعی بخش خصوصی در فرآیند تصمیمسازی و اجرای برنامههای توسعه، نیازمند تعامل مؤثرتر دستگاههای دولتی با فعالان اقتصادی و مشارکت در برنامههای تحولی در حوزه انرژی است.
فلاح زاده این واگذاری را گامی مهم در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین تأمین برق پایدار شهرکهای صنعتی استان عنوان کرد و افزود: خوشبختانه بخش خصوصی در همه ادوار همافزایی و تعامل سازنده با دولت برای توسعه صنعتی، تأمین انرژی و سرمایه گذاریهای اقتصادی داشته است و امروز شاهد یکی دیگر از این همکاریها در راستای سرمایه گذاری برای رفع ناترازی انرژی در کشور هستیم.
وی با تأکید بر آیندهمحوری و نقش کلیدی بخش خصوصی در مسیر توسعه صنعتی، اظهار داشت: نوآوری در توسعه صنعت به ویژه برای تأمین انرژی پایدار در شهرکها و نواحی صنعتی و هوشمندسازی زیرساختهای صنعتی یک امر ضروری است و از مدلهای نوآورانه در این زمینه استقبال میشود.