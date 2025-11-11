به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: یک دستگاه کامیون حامل ۷۱ راس گوسفند قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در این شهرستان توقیف شد.

سرهنگ شکرالله پورخاقان افزود: ماموران انتظامی پاسگاه مقصود بیگ این فرماندهی حین گشت زنی در یکی از محور‌های مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

وی افزود:ماموران در بازرسی از این خودرو ۷۱ راس گوسفند قاچاق که به صورت غیر قانونی و بدون داشتن مجوز‌های لازم حمل می‌شد را کشف کردند.

این مقام انتظامی گفت:برای راننده متخلف کامیون پرونده تشکیل و به مراجع قضائی معرفی شدند.