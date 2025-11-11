پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگکننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از همکاری و تعامل مطلوب آموزش و پرورش استان در حوزههای فرهنگی و تربیتی ابراز رضایت کرد و از اعزام حدود هزار نفر از فرهنگیان به اردوهای راهیان نور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، زریر فرضیزاده در نشست کمیته هماهنگی اعزام کاروانهای راهیان نور فرهنگیان گفت: سپاه از عملکرد آموزش و پرورش استان در اجرای برنامههای مشترک فرهنگی، تربیتی و اردویی رضایت کامل دارد.
وی افزود: در سالهای اخیر، همکاری آموزش و پرورش در برگزاری اردوهای راهیان نور، برنامههای جهادی و فرهنگی بسیار مؤثر بوده و این تعامل، موجب افزایش مشارکت فرهنگیان و دانشآموزان در برنامههای ارزشمحور انقلاب اسلامی شده است.
فرضیزاده با قدردانی از تلاش مدیرکل آموزش و پرورش و مجموعه فرهنگی استان تصریح کرد: سپاه فتح خود را پشتیبان آموزش و پرورش میداند و آماده است در اجرای طرحهای فرهنگی، تربیتی و جهادی در کنار این نهاد تأثیرگذار باشد.
وی با اشاره به اهمیت استمرار برنامههای تربیتی و تقویت روحیه ایثار و مقاومت در میان نسل نوجوان گفت: کاروانهای راهیان نور فرصتی ارزشمند برای انتقال فرهنگ جهاد، شهادت و خودباوری به دانشآموزان است و باید با برنامهریزی دقیق و پشتیبانی مناسب برگزار شود.
ایوب رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با قدردانی از همراهی سپاه فتح گفت: همکاری سپاه در اعزام کاروانهای راهیان نور فرهنگیان و دانشآموزان، یکی از نمونههای موفق همافزایی میان دستگاههای فرهنگی استان است.
وی اظهار کرد: برگزاری این اردوها تأثیر عمیقی در تقویت روحیه خودباوری، وطندوستی و هویت ملی دانشآموزان دارد و حضور فرهنگیان در مناطق عملیاتی جنوب کشور، زمینه انتقال ارزشهای ایثار و مقاومت به نسل جدید را فراهم میکند.
رضایی افزود: کیفیت برگزاری اردوهای امسال نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته و هماهنگی مطلوب میان دستگاههای اجرایی موجب شد اعزامها با نظم، برنامهریزی و رعایت کامل مسائل ایمنی و تربیتی انجام شود.
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش با نگاهی فرهنگی و تربیتی به این اردوها مینگرد و تلاش میکند تا از طریق تعامل سازنده با نهادهای همکار، اهداف آموزشی و فرهنگی خود را در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت محقق سازد.
همچنین در این نشست، سرهنگ بهمنیار رئیس بسیج فرهنگیان استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جزئیات اعزام فرهنگیان به مناطق عملیاتی جنوب کشور گفت: قریب به هزار نفر از فرهنگیان استان به مدت سه روز با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و آشنایی با فرهنگ ایثار، شهادت و مناطق عملیاتی دفاع مقدس از جمله طلائیه، دهلاویه، هویزه، شلمچه و اروند اعزام خواهند شد.
وی افزود: قشر فرهنگی از اثرگذارترین اقشار جامعه است و به همین دلیل در اعزامهای راهیان نور، اولویت با فرهنگیان تازهاستخدام، خروجیهای دانشگاه فرهنگیان و مدیران مدارس در مقاطع متوسطه اول، دوم و سوم است تا ضمن بازدید از مناطق عملیاتی، با فرهنگ مقاومت و ایثار بیشتر آشنا شوند.
سرهنگ بهمنیار با بیان اینکه برنامهریزی این اردوها با همکاری آموزش و پرورش و در اردوگاه خوزستان انجام شده است، گفت: در کنار بازدیدها، برنامههای فرهنگی، رزمایشها و نشستهای معرفتی نیز برای شرکتکنندگان تدارک دیده شده تا این سفر معنوی اثربخشی تربیتی و فرهنگی بیشتری داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری اردوهای راهیان نور ویژه فرهنگیان مقدمهای برای اعزام دانشآموزان است، زیرا فرهنگیان در مدارس نقش الگو و هدایتگر دارند و انتقال تجربیات آنان به دانشآموزان میتواند تأثیر عمیقی در تقویت روحیه جهادی نسل آینده داشته باشد.