معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ضمن اشاره به اهتمام دولت برای حمایت از زنان سرپرست خانوار، اظهار کرد: سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی در حال آزمایش نهایی است و به زودی رونمایی و راهاندازی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، با حضور در صحن علنی مجلس ضمن تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طبق برنامه، در چهار حکم بهعنوان متولی و در شش حکم در جایگاه همکار و ناظر ایفای نقش داشتیم. در ماده ۷۹ موظف به ارائه گزارش سالانه سنجههای عملکردی جدول هفدهم هستیم.
وی افزود: با کمک سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای مرتبط، سنجههای سه محور تحکیم خانواده، رفع موانع رشد بانوان و فرزندآوری را نهایی کردیم و دادههای سال ۱۴۰۲ را بهعنوان سال پایه قرار دادیم.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: در سنجه رشد ۲۵ درصدی ترویج الگوی صحیح همسرگزینی و ترغیب به ازدواج به هنگام، تعداد کارگاهها از ۸ هزار و ۶۱ مورد به ۱۱ هزار و ۹۶۸ مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده که رشد ۴۸ درصدی در این شاخص محقق شده است. در سنجه رشد ۲۵ درصدی مهارتهای شغلی زنان، تعداد زنان بهرهمند در کارگاههای آموزشی از ۳۳۶ هزار نفر به ۳۴۸ هزار نفر افزایش پیدا کرده و هدف سال اول برنامه هفتم محقق شده است. البته ما به این اکتفا نکردیم و برنامهها و اقدامات مکملی نظیر طرح «کمند» را داریم که با همکاری وزارت علوم برای توانمندسازی دانشجویان دختر اجرا میشود. طرح فارغالتحصیلان دانشگاهی با همکاری جهاد دانشگاهی، طرح «تاک» برای بانکپذیر کردن زنان جوامع محلی و روستایی، و همچنین طرح اشتغال زنان روستایی و عشایر در بستر اقتصاد دیجیتال با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر طرحها هستند که در سه سال آینده با جدیت پیگیری خواهند شد.
بهروزآذر در ادامه خاطرنشان کرد: در سنجه رشد ۲۵ درصدی مراکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج و پیشگیری از طلاق، تعداد مراکز از ۳۱۴ مرکز به ۶۴۴ مرکز رسیده است و خدا را شاکریم که این رشد ۱۰۵ درصدی اتفاق افتاده است. در ارتباط با سنجه کاهش یک سال از میانگین سن ازدواج، بر اساس آمار ثبتشده در سازمان ثبتاحوال، میانگین سن ازدواج در زنان از ۲۴.۴ سال به ۲۴.۸ سال و در مردان از ۲۸.۲۵ سال به ۲۸.۳۲ سال رسیده که برای سال اول نشانه خوبی است.
وی تأکید کرد: امیدواریم با ازدواج افراد بیشتری از دهه هشتادیها شاهد کاهش سن ازدواج و استمرار روند این افزایش باشیم.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: در سنجه افزایش پنجدرصدی نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج، متأسفانه از ۵.۸ به ۵.۶ عدد کاهش یافته و با روند نزولی مواجه شدهایم که این نشان میدهد ما نیازمند کار بیشتری هستیم.
بهروزآذر با اشاره به اهمیت مسئله ازدواج تصریح کرد: قطعاً عوامل گوناگونی در مسئله ازدواج مؤثر هستند؛ از جمله شرایط اقتصادی، معیشتی، اشتغال و امنیت روانی، اما امیدواریم با اجرای کامل برنامه هفتم بهصورت جامع و یکپارچه بتوانیم همه این موارد را مرتفع کنیم. در سنجه کاهش پنجدرصدی نسبت طلاق ثبتی به جمعیت متأهلان، نسبت طلاق ثبتشده به جمعیت متأهلان زن و مرد از ۴.۴۹ به ۴.۲۵ در سال ۱۴۰۳ رسیده که با کاهش پنجدرصدی، اهداف برنامه در حقیقت محقق شده است.
وی درباره سنجه افزایش نرخ باروری گفت: متأسفانه نرخ باروری از ۱.۵۴ به ۱.۴۴ فرزند رسیده که یکی از پایینترین نرخهای باروری ثبتشده در کشور است. امیدواریم با استفاده از ابتکاراتی از قبیل «کارت امید مادر» و سایر ظرفیتهایی که در دولت و در قوانین وجود دارد، بتوانیم این موضوع را مرتفع کنیم.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: در سنجه افزایش سهم زیرساختهای شتابدهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده، دو مرکز رشد و نوآوری در کرمان و بجنورد ایجاد شده و این روند با قوت ادامه خواهد یافت. در حوزه کاهش سقط جنین غیرقانونی نیز با یک موضوع جدی مواجه بودیم و آن نبود دادههای ثبتی بود. از این رو با همکاری ستاد جمعیت و وزارت بهداشت در حال تهیه پایه شاخص سقط جنین غیرقانونی هستیم.
بهروزآذر همچنین خاطرنشان کرد: در اجرای بند «الف» ماده ۸۰ با عنوان ساماندهی مراکز مشاوره خانواده، بیش از هزار نفرساعت کار انجام شد و آییننامه مربوط به تصویب هیئت دولت رسید و در مهرماه ابلاغ شد. در موضوع ماده ۸۰ که شاخصهای وضعیت زنان بود، شاخصها احصا شده و اطلس در حال تدوین است. اما دغدغه بسیار مهم معاونت رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در اجرای بند «الف» ماده ۸۰، موضوع بازآرایی است؛ چراکه قانونگذار با درک صحیحی از نقش زنان، بر ارتقای ساختار حوزه زنان و بازآرایی تشکیلات آن تأکید کرده است.
وی در همین خصوص ادامه داد: چالشی که در این حوزه داریم این است که با وجود احصای تمامی قوانین و تحویل آنها به سازمان اداری و استخدامی، به دلیل تعارض با ماده ۱۰۵ برنامه هفتم، این مسیر کند پیش میرود. دوستان ما در سازمان اداری و استخدامی در موضوع بازآرایی تلاش میکنند تا بتوانند در بحث بازآرایی، نگاه ارتقا را به تشکیلات حوزه زنان داشته باشند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: در حوزه سایر احکام نیز ما ناظر هستیم. در بحث زنان سرپرست خانوار، سامانه «پنجره واحد خدمات حمایتی» در حال تست نهایی است و بهزودی رونمایی و راهاندازی خواهد شد.
بهروزآذر در پایان گفت: امیدوارم با کمک همه عزیزان بتوانیم مأموریتها و رسالتهایی را که دولت با جدیت در حوزه زنان و خانواده به آن پایبند است و خود را موظف به انجام آن میداند، پیش ببریم و زمینه ارتقای جایگاه زن و خانواده در نظام جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش فراهم کنیم.