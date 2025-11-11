به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «عباس علی‌آبادی»، در حاشیه بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران که از ۲۰ تا ۲۳ آبان‌ماه سال جاری در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، در جمع خبرنگاران درباره نقش نیروگاه‌های تجدیدپذیر در حل مشکلات انرژی در فصل زمستان گفت: فعالیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تفاوت چندانی میان فصول مختلف ندارد و عمدتاً در کاهش گاز‌های گلخانه‌ای در ساعات روز مؤثر هستند. البته تلاش‌هایی برای بهره‌مندی از ظرفیت ذخیره‌ساز‌ها در شب نیز در دست انجام است.

وزیر نیرو با اشاره به شایعات مربوط به خاموشی در زمستان افزود: با توجه به افزایش ظرفیت تولید برق کشور، به‌ویژه در بخش تجدیدپذیر و اضافه شدن حدود چهار هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی، امیدواریم در فصل زمستان مشکلی در تأمین برق نداشته باشیم.



مازوت‌سوزی در اولویت آخر است

وی درباره احتمال استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها اظهار کرد: هم‌اکنون با ذخیره حدود ۳.۳ میلیارد مترمکعب سوخت، وضعیت سوخت‌رسانی نیروگاه‌ها نسبت به سال‌های گذشته مناسب‌تر است. استفاده از نیروگاه‌های مازوت‌سوز در اولویت آخر قرار دارد و سیاست وزارت نیرو بر بهره‌گیری حداکثری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. با توجه به اثرات زیست‌محیطی مصرف مازوت، امیدواریم با همکاری مردم در صرفه‌جویی انرژی، نیازی به استفاده از آن نباشد.

علی‌آبادی با اشاره به روند توسعه انرژی‌های پاک گفت: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با شتاب مناسبی در حال انجام است و هم‌اکنون ظرفیت این بخش به بیش از سه هزار مگاوات رسیده است. هدف‌گذاری ما دستیابی به ظرفیت تجمعی تعیین‌شده تا پایان سال است. بهره‌مندی از انرژی‌های تجدیدپذیر موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی، کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی و ایجاد منافع اقتصادی برای کشور خواهد بود؛ ازاین‌رو توسعه این بخش تا تأمین کامل نیاز کشور ادامه خواهد یافت.

وزیر نیرو همچنین درباره مزایای برگزاری نمایشگاه صنعت برق گفت: نمایشگاه برق نشان‌دهنده جذابیت و پویایی صنعت برق کشور و زمینه‌ساز ارتباط گسترده میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی است. این رویداد فرصتی ارزشمند برای آشنایی با ظرفیت‌ها و فناوری‌های نوین، توسعه همکاری‌های بین‌المللی، و استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به شمار می‌آید که وزارت نیرو از آن حمایت کامل می‌کند.

بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران با حضور ۵۷۷ شرکت داخلی و ۱۱۵ شرکت خارجی از تاریخ ۲۰ تا ۲۳ آبان‌ماه سال جاری برگزار می‌شود. این نمایشگاه با هدف ارائه راهکار‌های اصلاحی به سیاست‌گذاران حوزه انرژی، تدوین راهبرد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تقویت همکاری میان بخش خصوصی و دولت برگزار شده است.