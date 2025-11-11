قطار فَدَک، هفته‌ای یک روز بین ساری – مشهد، مسافران و زائران را جابجا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر روابط عمومی راه آهن شمال گفت: قطار پنج ستاره فَدَک از آبان ماه ۱۴۰۴، در مسیر «ساری به مشهد مقدس و بالعکس» به هموطنان مازندرانی و زائران امام رضا (ع) خدمت رسانی می‌کند.

حسن نژاد افزود: در راستای خدمت رسانی و ایجاد رفاه برای مردم استان مازندران، با پیگیری‌های انجام شده، قطار پنج ستاره فدک با ظرفیت ۳۲۰ نفر در مسیر ریلی ساری – مشهد و بالعکس، بصورت ۷ روز در میان راه اندازی شد.

وی تصریح کرد: این قطار به صورت هفته‌ای یک بار در این مسیر حرکت داشته و علاوه بر ساری، در ایستگاه‌های قائم شهر، شیرگاه، زیرآب، پل سفید، فیروزکوه، گرمسار، سمنان، شاهرود و نیشابور نیز توقف خواهد داشت.

مدیر روابط عمومی راه آهن شمال با اشاره به اینکه قیمت بلیت این قطار‌ها به ازای هر نفر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در یک مسیر است گفت: برای خرید بلیت قطار پنج ستاره ساری به مشهد و بالعکس، می‌توانید از طریق سایت قطار‌های فدک یا تماس تلفنی با شماره تلفن ۵۴۸۲۴-۰۲۱ اقدام کنید.

حسن نژاد یاداور شد: قطار‌های فدک ۲۵ آبان از ساری به مقصد مشهد حرکت می‌کند و فردای آن روز از مشهد به ساری بر می‌گردد.

حرکت عادی قطار ساری- مشهد، روز‌های زوج هفته

مدیر روابط عمومی راه آهن شمال خاطر نشان کرد: قطار عادی ساری- مشهد ساعت ۱۴:۴۵ دقیقه روز‌های زوج هفته از ساری به سمت مشهد حرکت می‌کند و ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه فردای آن روز از مشهد به ساری باز می‌گردد.

حسن نژاد گفت: قطار عادی ساری – تهران و گرگان – ساری – تهران هم هر روزه مسافران را در این مسیر جابجا می‌کنند.

وی یاداور شد: دو رام قطار محلی پل سفید – گرگان، هر روزه مسافران بین استان‌های مازندران و گلستان را در این مسیر جابجا می‌کنند.