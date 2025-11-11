شهید تهرانی مقدم، مردی از تبار ایمان، علم و عمل بود
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت سالروز شهادت حسن تهرانی مقدم، پدر اقتدار دفاعی ایران اسلامی بیانیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در آستانه بیستویکم آبانماه، سالروز عروج ملکوتی سردار سرافراز جهاد و خودباوری، پدر صنعت موشکی ایران، سرلشکر پاسدار شهید حاج حسن تهرانی مقدم، ملت قدرشناس ایران اسلامی، بار دیگر یاد و خاطره آن مجاهد خستگیناپذیر را که عمر خویش را در مسیر اعتلای اقتدار دفاعی و عزت ملی صرف نمود، گرامی میدارند. شهید تهرانی مقدم، مردی از تبار ایمان، علم و عمل بود که با روحیهای سرشار از اخلاص و انگیزهای برخاسته از باور به وعده الهی، راهی را گشود که امروز بهعنوان نماد اقتدار ملی و نشانه روشن اتکای جمهوری اسلامی ایران بر توان و استعدادهای درونزا شناخته میشود. او در زمره کسانی بود که در میدان علم و عمل، گرههای بزرگ را با توکل، تدبیر و اراده مؤمنانه گشود و بنبستها را با تکیه بر روحیه جهادی به مسیر پیشرفت بدل ساخت.
نام و یاد آن شهید والامقام، یادآور حقیقتی است که عزت و استقلال یک ملت، نه از مسیر وابستگی و تکیه بر بیگانگان، که از راه ایمان، علم، ایثار و کار بیوقفه حاصل میشود. اندیشه و سلوک او، جلوهای از تمدنسازی نوین اسلامی بود؛ تمدنی که بنیان آن بر باور به خداوند متعال، اعتماد به نفس ملی و حرکت در مسیر تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی استوار است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن مجاهد مخلص و پرچمدار جهاد علمی و عملی، بر استمرار راه و آرمانهای والای شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی تأکید داشته و ترویج فرهنگ مقاومت، خودباوری و اتکا به توان و ظرفیتهای درونی را از ارکان بنیادین رسالت تبلیغی و فرهنگی خود میداند. الهام از ایمان، اخلاص و روحیه جهادی شهید سرافراز حاج حسن تهرانی مقدم، میتواند نسل جوان و آیندهساز میهن را در مسیر تحقق ایران قوی و پیشرفته، به تلاش، خلاقیت و مجاهدتی هوشمندانه فراخواند و افقهای درخشان پیشرفت و عزت را فراروی ملت بزرگ ایران بگشاید.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی