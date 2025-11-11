به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی مشهد، گفت: توزیع این مقدار برنج هندی یارانه‌ای با قیمت مصوب به منظور اجرای طرح تنظیم بازار و حمایت از اقشار کم‌ برخوردار انجام شده است.

محمد رضا عباسپور افزود: ۹۴۵ تن برنج هندی با قیمت مصوب دولتی در حال توزیع است و هدف از این اقدام، بخشی از برنامه‌های دولت برای تنظیم بازار محسوب می‌شود.

وی نسبت به توزیع عادلانه و رفاه حال مردم ادامه داد: شهروندان هم‌اکنون برای خرید این برنج می‌توانند به فروشگاه‌های زنجیره‌ای سطح شهر مشهد مراجعه کنند.