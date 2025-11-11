

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسعود عبدالمالکی، اولین ورزشکار ما در این رشته بود که در وزن ۶۵- کیلوگرم پا به‌روی رینگ گذاشت و با باند آبی رودرروی جهانگیر محی‌الدین‌اف از ازبکستان قرار گرفت.

در راند اول این مبارزه پایاپای عبدالمالکی با نتیجه ۱۰ بر ۹ به برتری دست یافت.

عبدالمالکی راند دوم را هم با برتری ۱۰ بر ۹ پشت سر گذاشت تا در مجموع با نتیجه ۲۰ بر ۱۸ از حریف ازبک پیش افتاده و وارد راند نهایی شود.

در راند سوم هم عبدالمالکی بهتر از حریف ظاهر شد و با نتیجه ۱۰ بر ۹ به برتری دست یافت تا در مجموع با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ پیروز شده و راهی مرحله بعدی مسابقات شود.