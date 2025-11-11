به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا محمدی با بیان این نکته که بهبود زیر ساخت‌ها و خدمت رسانی ناوگان حمل ونقل عمومی، از زمره اولویت‌های ترافیکی مدیریت شهری به شمار می‌رود، اظهار داشت: در این دوره مدیریت شهری، ظرفیت‌های موجود در بخش حمل ونقل عمومی مورد بازنگری و نوسازی اتوبوس‌ها و افزایش تعداد خودرو‌های فعال در مسیر آغاز گردید.

وی ادامه داد: مسیر خط ۱۰ سامانه اتوبوس‌های تندرو از بزرگراه آیت الله سعیدی با گذر از ایستگاه‌های آزادگان و نعمت آباد بصورت شمالی وجنوبی، سروری بصورت غربی و شرقی، شهرداری، آموزش وپرورش و معلم از این بخش از پایتخت عبور و پس از گذر از معابر و شریان‌های دیگر مناطق مسافرین را به دانشگاه علوم و تحقیقات منتقل می‌نماید.

به گفته این مقام مسئول، تعداد ۷۹ دستگاه اتوبوس در این خط فعال بوده که با رایزنی‌های صورت گرفته از سوی مدیریت شهری منطقه، ظرفیت موجود به ۹۳ دستگاه افزایش یافته و سر فاصله زمانی سرویس دهی را از ۵ دقیقه به ۳ دقیقه کاهش داده است.