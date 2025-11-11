پخش زنده
امروز: -
مستند بلند جدید و دو قسمتی «لئوناردو داوینچی»، برنامه «به افق فلسطین» با زیرنویس عبری و بررسی تخلفات لامپهای زنون در رانندگی در «شهر امن» از قاب شبکههای سیما روانه پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «لئوناردو داوینچی» با امتیاز ۸ از ۱۰ نزد درگاه اینترنتی اطلاعات فیلم (IMDB)، محصول ۲۰۲۴ آمریکاست و زندگینامه لئوناردو داوینچی، هنرمند و دانشمند برجسته قرن پانزدهم ایتالیا را به تصویر میکشد.
لئوناردو داوینچی، هنرمند و دانشمند برجسته قرن پانزدهم ایتالیایی از تخیل و هوشی بالایی برخوردار بوده و با اینکه برخی از مورد احترامترین آثار هنری تمام دوران را خلق کرده، اما تلاشهای هنری او با فعالیتهای علمی و مهندسیاش، قابل قیاس نیست.
داوینچی از طریق نقاشیها و هزاران صفحه طراحی و نوشتههایش، به عنوان یکی از کنجکاوترین و مبتکرترین ذهنهای بشری به شمار میرود.
قسمت اول مجموعه مستند لئوناردو داوینچی که توسط جمعی از بهترین صداپیشگان واحد دوبلاژ تلویزیون دوبله شده، در روز جمعه ۲۳ آبان، ساعت ۲۲:۳۰ پخش و قسمت دوم در جمعه هفته بعد، ۳۰ آبان، در همین ساعت پخش خواهد شد.
ساعت تکرار پخش این مستند روز بعد (شنبه) ساعت ۱۲:۳۰ است.
برنامه «به افق فلسطین»
برای نخستینبار در تاریخ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برنامهای با زیرنویس عبری روی آنتن میرود.
در اقدامی بیسابقه در تاریخ رسانه ملی، برنامه تحلیلی ـ سیاسی «به افق فلسطین» شبکه افق برای نخستینبار با زیرنویس عبری پخش میشود.
باتوجه به رصد این برنامه در سرزمینهای اشغالی ، «به افق فلسطین» تصمیم گرفته است در کنار زیرنویس فارسی، زیرنویس عبری اخبار را هم داشته باشد.
این برنامه به تهیهکنندگی سیدهاشم موسوی از اواخر مهرماه ۱۴۰۲ و همزمان با عملیات «طوفان الاقصی» روی آنتن رفت و هدف آن، تحلیل دقیق تحولات جبهه مقاومت و پاسخ به پرسشهای مخاطبان درباره فلسطین و محور مقاومت است.
«به افق فلسطین» با حضور کارشناسان برجسته از جمله دکتر آقایان و اجرای سیدحسین حسینی و سیدساسان رئیسیان، به بررسی ابعاد سیاسی، نظامی و اجتماعی تحولات منطقه و مقاومت مردم فلسطین میپردازد.
این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰ به صورت زنده پخش میشود.
برنامه «شهر امن»
برنامه «شهر امن»، روز چهارشنبه ۲۱ آبانماه ، به بررسی تخلفات ناشی از استفاده از لامپهای زنون در خودروها و تصادفات در معابر منتهی به تهران خواهد پرداخت.
با توجه به اینکه استفاده از لامپهای زنون یکی از عوامل مؤثر در بروز حوادث ناگوار در معابر تهران اعلام شده است، در این برنامه «سرهنگ ابراهیم ارزانی»، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، به تحلیل این موضوع خواهد پرداخت.
برنامه «شهر امن» به تهیهکنندگی «مجتبی احمدی» و با اجرای «محمودرضا قدیریان»، روزهای زوج ساعت ۶ صبح از شبکه تهران پخش میشود.