مراسم رونمایی آثار هنری با حضور خانواده های شهدا برگزار شود
رئیس کنگره ملی شهدا گفت: ویژهبرنامههای رونمایی آثار هنری با حضور خانوادههای شهدا برگزار شد تا تأثیرگذاری آن افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، سردار آزادی با اشاره به نقش فرهنگی کنگره در احیای یاد شهدا، انتقال پیام آنان از طریق هنر را هدف اصلی دانست و خواستار استمرار کارگاههای آموزشی برای ارتقای مهارت هنرمندان شد
او گفت: برای هر اثر تولیدی، مراسم رونمایی با حضور خانوادههای شهدا برگزار شود تا تأثیرگذاری آن افزایش یابد. مقرر شد آثار نهایی پس از اصلاحات لازم در حوزههای مختلف آماده انتشار شوند.
وی با اشاره به بهرهگیری حداکثری از ظرفیت هنرمندان استان البرز در خلق آثار فاخر و اثرگذار گفت: هنرمندان با خلاقیت و تعهد خود میتوانند پیام شهدا را به زبانی ملموس و الهامبخش به نسل جوان منتقل کنند. تولید آثار کیفی و ماندگار، نهتنها موجب ارتقای سطح فرهنگی جامعه میشود، بلکه پلی میان ارزشهای دفاع مقدس و دغدغههای امروز جوانان ایجاد میکند.