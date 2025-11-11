اسامه حمدان یکی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس گفت: جنگ نشان داد رژیم صهیونیستی به تنهایی نمی‌تواند بقا داشته باشد و همچنان به حمایت کسانی نیاز دارد که این رژیم را بوجود آورده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه الجزیره مباشر؛ اسامه حمدان تصریح کرد: هفتم اکتبر نشان داد مقاومت گزینه جدی و حقیقی است که می‌تواند دستاورد داشته باشد و وجهه رژیم صهیونیستی بهترین شاهد مثال آن است.

وی افزود: هفتم اکتبر نشان داد اختلاف تنها به نفع رژیم اشغالگر است. ما در برابر چالش بزرگی برای سر و سامان دادن به اوضاع داخلی درباره بازسازی غزه قرار داریم. ما چالش بزرگی برای جلوگیری از بلعیده شدن کرانه باختری توسط اسرائیل و حفاظت از قدس در برابر یهودی سازی و جلوگیری از تسلط بر مسجد الاقصی پیش رو داریم.

حمدان تصریح کرد: ما به احیای طرح آزادسازی ملی نیاز داریم و اینکه این طرح گزینه‌ای ملی باشد که فلسطینی‌ها درباره آن اختلاف نداشته باشند.