حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل پیشین باشگاه فوتبال فولاد خوزستان بار دیگر به سمت خود بازگشت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جلسه هیئت مدیره باشگاه فوتبال فولاد خوزستان امروز (سه‌شنبه) برگزار شد. در این نشست پس از اعلام پایان همکاری با محمد محمدی، مدیرعامل پیشین باشگاه، مدیرعامل جدید فولاد معرفی شد.

بر اساس تصمیم اعضای هیئت مدیره، حمیدرضا گرشاسبی به‌عنوان مدیرعامل تازه فولاد خوزستان انتخاب گردید. او پیش‌تر نیز در مقاطع مختلف مدیریت این باشگاه را بر عهده داشته است.

گرشاسبی علاوه بر سابقه مدیریتی در فولاد، پیش از این در باشگاه پرسپولیس نیز سمت مدیرعاملی داشته و در دوران حضورش در فولاد، این تیم موفق به کسب عنوان قهرمانی در جام حذفی و سوپرجام فوتبال ایران شده بود.