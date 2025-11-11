معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد: آمریکا با اقدام تجاوزکارانه علیه ایران و اقدام‌های پس از آن، تمام تلاشش را کرده است که هرگونه مذاکره را غیرممکن کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید خطیب زاده در دوازدهمین همایش راهبردی ابوظبی با تبیین مواضع کشورمان در قبال رویداد‌های منطقه و جهان، درباره چشم انداز مذاکرات هسته‌ای با آمریکا گفت: با توجه به اقدام‌های واشنگتن علیه ایران، فعلا در نقطه مذاکره قرار نداریم.

رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، هرگونه مذاکره با آمریکا را در آینده، صرفا در چارچوب فرامین مقام معظم رهبری و پس از کنار گذاشتن توهمات از جانب کاخ سفید، میسر دانست.

آقای خطیب زاده، خاطرنشان کرد: ایران درباره مسائلی که به امنیت ملی مرتبط است و خطوط قرمز محسوب می‌شود، هیچگونه سازش و عقب نشینی نخواهد کرد.