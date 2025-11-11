مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، با تأکید بر ضرورت استفاده از پساب و بازچرخانی آب در صنایع گفت: با توجه به چالش کمبود آب در کشور، احداث تصفیه‌خانه‌های صنعتی نه تنها اقدامی زیست‌محیطی، بلکه یک راهبرد حیاتی برای استمرار تولید و مدیریت بهینه منابع آبی است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای جمال علیرضاپور افزود: احداث تصفیه‌خانه پساب کانال محمدیه با هدف تأمین و بازچرخانی آب صنعتی مورد نیاز شهرک صنعتی شمس‌آباد در حال اجراست و از جمله طرح‌های مهم زیست‌محیطی و زیرساختی استان تهران به‌شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: بازچرخانی آب می‌تواند وابستگی صنایع به منابع آب خام را به حداقل برساند و زمینه‌ساز توسعه پایدار و حفظ محیط‌زیست شود.»

مدیرعامل این شرکت به‌همراه معاون فنی و توسعه مدیریت مدیریت و منابع، مدیران ستادی واعضای هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد، از طرح درحال احداث تصفیه‌خانه پساب کانال محمدیه بازدید کرد.

علیرضاپور افزود: پروژه تصفیه‌خانه پساب کانال محمدیه یکی از طرح‌های شاخص شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در حوزه مدیریت منابع آب و انرژی است که پس از بهره‌برداری، شهرک صنعتی شمس‌آباد را به یکی از پیش‌روترین شهرک‌های کشور در حوزه بازچرخانی آب صنعتی تبدیل خواهد کرد.

به استناد بند ۳ ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، تأمین و تخصیص آب صنایع آب‌بَر که در حال استفاده از آب متعارف هستند، باید از طریق پساب، آب دریا‌ها و بازچرخانی آب صورت پذیرد.

گفتنی است؛ تصفیه‌خانه مذکور با ظرفیت روزانه ۵ هزار مترمکعب و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین همچون فیلتر سرامیکی و فیلتر ازن، نقش مهمی در کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و تأمین آب پایدار برای واحد‌های صنعتی خواهد داشت.