رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از آمادگی کامل این سازمان برای راه‌اندازی بورس بین‌الملل خبر داد و گفت: با برگزاری جلسات تخصصی و هم‌فکری با دستگاه‌های مرتبط، موانع موجود برطرف و مسیر ایجاد این بورس هموار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، حجت‌اله صیدی با اشاره به موانع ذهنی و ساختاری پیش‌روی موضوع ایجاد بورس بین‌الملل گفت: «بخشی از مسائل پیش روی بورس بین‌الملل به محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها و دیگری به بحث‌های ساختار بین‌الملل و ترکیب سهام‌داری برمی‌گردد.»

او با بیان اینکه تحریم‌ها هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل کرده است، افزود: «اکثر ما به دنبال این هستیم که تحریم‌ها رفع شود و روابط بین‌المللی در اوج خود قرار گیرد و بعید است کسی با این موضوع مخالفت کند؛ چراکه رفع تحریم‌ها به نفع اقتصاد کشور و معیشت مردم است.»

صیدی با بیان اینکه بخشی از موانع پیش‌روی بورس بین‌الملل برطرف شده، افزود: «تا کنون جلساتی با دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی برای رفع موانع بورس بین‌الملل و راه‌اندازی این بورس برگزار شده است.»

او هم‌چنین از آمادگی سازمان بورس برای راه‌اندازی بورس بین‌الملل خبر داد و گفت: «مسیر برای ایجاد این بورس هموار شده است.»