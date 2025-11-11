به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان برخوار گفت: ماموران فرماندهی انتظامی این شهرستان از نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک واحد صنفی مطلع شدند و موضوع بررسی کردند.

سرهنگ نعمت خلیلی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به این واحد صنفی اعزام شدند ودر بازرسی از محل موفق شدند ۶ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان برخوار ارزش ماینر‌های قاچاق کشف شده را بیش از ۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و به مراجع قضائی معرفی شد.