۶ دستگاه ماینر قاچاق در برخوار کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان برخوار گفت: ماموران فرماندهی انتظامی این شهرستان از نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج ارز دیجیتال در یک واحد صنفی مطلع شدند و موضوع بررسی کردند.
سرهنگ نعمت خلیلی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به این واحد صنفی اعزام شدند ودر بازرسی از محل موفق شدند ۶ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان برخوار ارزش ماینرهای قاچاق کشف شده را بیش از ۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و به مراجع قضائی معرفی شد.