مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: جمعیت هلالاحمر دارای ظرفیت مردمی عظیمی است که ۵۹ هزار نفر عضو داوطلب در این نهاد مردمی فعالیت دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هاشمی گفت: جمعیت هلالاحمر یک ارگان ملی و بینالمللی است، یعنی دارای ساختار و جایگاه بینالمللی بوده و در حوزه کانونهای دانشجویی میتوان بسیاری از طرحهای فاخر را در صلیب سرخ جهانی و امور بینالملل ثبت و اجرا کرد.
وی ادامه داد: ۱۹۲ کشور عضو صلیب سرخ جهانی هستند و جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران جزو جمعیتهای ملی برتر در میان این کشورها و از اعضای کنوانسیون ژنو است و بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین جمعیتهای ملی در دنیا شناخته میشود.
هاشمی ادامه داد:طرح خانههای هلال از طرحهای فاخر صلیب سرخ جهانی است که به تصویب هیئت وزیران نیز رسیده و در کشورهای مختلف بهصورت تشکلهای مردمی اجرا میشود.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: در جمعیت هلالاحمر استان زنجان ۲۷ هزار داوطلب (در رده سنی بالای ۳۵ سال) و ۳۲ هزار عضو جوان (در رده سنی چهار تا ۳۵ سال) فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه حوزه امداد و نجات در جمعیت هلالاحمر یک حوزه تخصصی است و شکلگیری این تخصص از دل همین کانونها و جوانان صورت میگیرد، افزود: حدود ۲ هزار نفر در قالب گروههای رنجر، تیمهای واکنش سریع و امداد و نجات در حوزههای مختلف پاسخگویی به مخاطرات فعالیت دارند.
هاشمی گفت: جمعیت هلالاحمر استان زنجان دارای ظرفیت مردمی عظیمی است و در سالهای اخیر اعتبارات قابلتوجهی از کشور جذب کرده است. در همین راستا، چندین پایگاه امداد و نجات جادهای احداث شده و تعدادی نیز در حال ساخت هستند. از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۱ تنها ۹ پایگاه جادهای در سطح استان فعال بود، اما در دو سال گذشته ۷ پایگاه جدید به این مجموعه اضافه شده است.
هاشمی ادامه داد: همچنین ۲۵ دستگاه خودروی عملیاتی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان به ناوگان استان افزوده شده، ۱۳۰ نیروی جوان جذب شدهاند و در حوزههای داروخانه، درمانگاه، توانبخشی و ساختار شهرستانها نیز توسعه چشمگیری صورت گرفته است. در آینده نزدیک نیز شاهد افتتاح مرکز دیالیز جمعیت هلالاحمر در استان خواهیم بود.
گفتنی است نشست دبیران کانونهای دانشجویی و جوانان با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان و رونمایی از تجهیزات کانونهای دانشجویی به مناسبت ۷۸ اُمین سالروز تاسیس سازمان جوانان هلال احمر برگزار شد.
در این نشست از دبیران فعال کانونهای دانشجویی و جوانان، معاونین فرهنگی کانونهای دانشجویی، فرماندهان تیم سحر (سفیران حمایتهای روانی-اجتماعی)، اعضای فعال تیم رسانه رهیار و کارشناسان امور جوانان هلال احمر استان، تقدیر شد.