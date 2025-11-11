به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سومین نمایشگاه طرح توانمند سازی اشتغال و کار آفرینی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شاهین دژ با عنوان دست‌های توانا در پارک ساحلی این شهرستان برپا شد.

معاون اشتغال و خودکفایی اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی در حاشیه این نمایشگاه گفت: دراین نمایشگاه ۴۰ نفر از مدد جویان این شهرستان تولیدات خودرا در ۲۰ غرفه به نمایش گذاشتند.

ایرج بیگ زاده هدف از برپایی این نمایشگاه را حمایت از کسب و کار‌های خرد و ایجاد زمینه بازار یابی برای محصولات تولیدی عنوان کرد.

