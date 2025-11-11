پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: تابآوری زیرساختهای حیاتی انرژی و اجرای کامل الزامهای پدافند غیرعامل در صنعت نفت باید تقویت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سردار غلامرضا جلالی» در نشست کمیته پدافند غیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به اینکه مجتمع گاز پارس جنوبی در نبرد نابرابر ۱۲ روزه با حفظ پایداری تولید گاز و محصولات جانبی، عملکردی مثالزدنی از خود به نمایش گذاشت، گفت: این دستاورد بزرگ، نمادی از رشادت، تخصص و عزم راسخ کارکنان و متخصصان این مجموعه در مسیر عزت و اقتدار ایران اسلامی است.
تدوین دستورعملهای حفاظتی برای تأسیسات
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه از نقاط قوت اساسی کشور در جنگ تحمیلی اخیر، توانمندیهای پدافند غیرعامل در نیروهای مسلح و بخشهای صنعتی بود، تصریح کرد: بررسی تهدیدها، تدوین دستورعملهای حفاظتی برای تأسیسات انرژی، اقدامهای پیشگیرانه سایبری و الکترونیکی و صیانت از منابع انسانی باید بهعنوان راهبردی کلیدی در فعالیتهای مجتمع گاز پارس جنوبی مورد توجه قرار گیرد.
جلالی با تأکید بر اهمیت ارتقای تابآوری و مصونیت زیرساختهای حیاتی حوزه انرژی گفت: اشتباه راهبردی دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نادیده گرفتن قدرت همبستگی مردم و کارکنان صنعت نفت بود. همین اتحاد و همدلی، عامل اصلی شکست دشمن شد. امروز نیز باید با هوشیاری و آمادگی کامل، اجرای الزامهای پدافند غیرعامل را در تمام دستگاهها دنبال کنیم.
وی بیان کرد: با وجود افزایش تقاضای انرژی در جریان جنگ تحمیلی اخیر، بهواسطه تلاش و مجاهدت کارکنان صنعت نفت و اجرای مدیریت هوشمندانه، حتی در مناطق سختگذر کشور هیچ کمبودی در تأمین گاز و فرآوردههای نفتی گزارش نشد. این موفقیت، برگ زرینی در تاریخ صنعت نفت کشور و حاصل ایثار و همت شبانهروزی نیروهای جهادی این عرصه است.