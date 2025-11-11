پخش زنده
امروز: -
رئیسجمهور از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواست تا زمینه استفاده حداکثری از توانمندیهای جهاددانشگاهی را فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیسجمهور، در پاسخ به نامه رئیس جهاددانشگاهی مبنی بر «اعلام آمادگی این نهاد برای یاریرساندن به دولت»، از دکتر سید حمید پورمحمدی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواست تا برای حداکثر استفاده از توانمندیهای جهاددانشگاهی، هماهنگیهای لازم را به عمل آورد.
در نامهای که از سوی دکتر محسن حاجیمیرزایی رئیس دفتر رئیسجمهور، خطاب به دکتر پورمحمدی ارسال شده، آمده است:
«نامه مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ رئیس محترم جهاددانشگاهی در خصوص "اعلام آمادگی جهاددانشگاهی برای یاریرساندن به دولت" به استحضار رئیسجمهور محترم رسید. پینوشت فرمودند:
بسمهتعالی
جناب آقای پورمحمدی
برای حداکثر استفاده از توانمندی عزیزان جهاددانشگاهی، هماهنگیهای لازم را به عمل آورید.»
گفتنی است، دکتر علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی، پیش از این در نامهای به رئیسجمهور ضمن قدردانی از حضور ایشان در نمایشگاه گزیدهای از دستاوردهای شاخص علمی و فناورانه جهاددانشگاهی و حمایت از ظرفیتها و توانمندیهای این نهاد انقلابی، تأکید کرده بود: مجدداً آمادگی جهاددانشگاهی را جهت یاری دولت محترم به هر نحو که صلاح بدانید اعلام میدارم.