از قهرمانان رقابت‌های دو و میدانی پیشکسوتان آسیا، در بازگشت به همدان استقبال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، طاهره بهکام در گروه سنی ۵۰ تا ۵۴ این رقابت‌ها و در ماده ۵ هزار متر نشان طلا، در هزار و ۵۰۰ متر نشان نقره و در مواد ۴ در ۱۰۰ و ۴ در ۴۰۰، دو نشان برنز برای ایران کسب کرد.

فاطمه جمالی هم در گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ و در ماده ۵ هزار متر پیاده روی نشان طلا و در ۵ هزار متر نشان نقره را به خود اختصاص داد.

بیست و سومین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی پیشکسوتان آسیا ۱۴ تا ۱۸ آبان در دو بخش آقایان و بانوان، به میزبانی ورزشگاه جواهر لعل نهرو شهر چنای هند برگزار شد.

علی حقیقی، مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان هم با اشاره به موفقیت‌های چند روز گذشته ورزشکاران استان در میادین بین المللی، به ویژه بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، از تشکیل کمیته حمایت از مستعدین ورزش استان خبر داد و گفت: افتخارآفرینان ورزش استان در بازی‌های آسیایی و المپیک، علاوه بر دریافت زمین مسکونی، در این اداره کل استخدام خواهند شد.