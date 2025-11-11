پخش زنده
بیشترین مجوز صادر شده یزدیها در حوزه کسب و کار سال جاری متعلق به بخش تولیدی و صنعتی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با اشاره به صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها گفت: امسال یزدیها از تاسیس واحدهای تولیدی و صنعتی استقبال خوبی کردند و بیشترین مجوز کسب و کار جدید صادر شده در این حوزه بوده است.
محمد دهقان منشادی افزود: امسال ۳۰۴ مجوز در این بخش از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شده است.
وی با بیان اینکه دریافت کارت بازرگانی و پروانه طبابت در ردههای دوم و سوم مجوزهای پرتقاضا و جدید صادره استان بوده است، تصریح کرد: خیاطی لباس، پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالاهای تحت نظارت دامپزشکی، احداث نیروگاه تجدید پذیر و پاک، قالیبافی، تأسیس و فعالیت باشگاه ورزشی، فعالیت اکتشاف معدن، تأسیس آموزشگاه فنی و حرفهای آزاد، موافقت اصولی پرورش دام صنعتی و خانگی، آرایشگری زنانه و پروانه اشتغال روانشناسی و مشاوره به ترتیب در ردههای بعدی مجوزهای جدید صادر شده برای یزدیها در سال جاری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اظهار داشت: در مجموع از ابتدای سال، بیش از ۲۷ هزار شهروند یزدی بهصورت الکترونیکی و از طریق این درگاه، درخواست دریافت مجوز کسبوکار ثبت کردند.
دهقان منشادی ادامه داد: شهرستانهای یزد، ابرکوه و میبد به ترتیب بیشترین سهم را از نظر تعداد درخواستها داشتهاند.
وی از ایجاد بانک اطلاعات کسبوکار استان خبر داد و تأکید کرد: در حال حاضر، تمامی مجوزها بهصورت برخط و از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار صادر میشود.