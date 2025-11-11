پخش زنده
گروهی از تروریستها به دانشکده افسری شهر «وانا» در منطقه وزیرستان جنوبی پاکستان حمله کرده و بنابر اعلام ارتش این کشور عملیات پاکسازی در محل حادثه همچنان ادامه دارد و سه مهاجم در یکی از ساختمانهای دانشگاه محصور شدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از شبکه خبری «جیو نیوز»؛ گفته میشود مهاجمان اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) هستند که با استفاده از یک خودروی بمبگذاریشده دیوار محوطه دانشکده را منفجر کرده و سپس وارد بخشی از ساختمان آموزشی شدند. نیروهای امنیتی در واکنش فوری موفق شدند بیشتر مهاجمان را از میان بردارند و کنترل محل را در دست گیرند.
منابع امنیتی پاکستان میگویند هر سه تروریست باقیمانده از اتباع افغانستان هستند و که حین انجام این حمله با سرکردگان خود در خاک افغانستان در تماس بودهاند. به گفته این منابع این اقدام از خاک افغانستان طراحی و هدایت شده است.
به گفته منابع خبری درگیری نیروهای ارتش با مهاجمان همچنان ادامه دارد و تیمهای ویژه در حال تخلیه کامل دانشجویان و کارکنان از ساختمانهای آموزشی هستند.
ارتش پاکستان اعلام کرده است که عملیات تا از بین بردن آخرین تروریست ادامه خواهد یافت.
در پی این حادثه منطقه وانا بهطور کامل تحت کنترل نیروهای امنیتی درآمده و مسیرهای منتهی به دانشکده بسته شده است.
براساس گزارش جداگانه روابط عمومی ارتش در دو عملیات دیگر که امروز در مناطق وزیرستان شمالی و دره آدمخیل انجام شد نیز دستکم ۲۰ نفر از عناصر گروههای تروریستی کشته شدهاند.
این درحالیست که صبح امروز یک انفجار انتحاری در نزدیکی دادگاه منطقهای اسلام آباد پایتخت پاکستان نیز دستکم ۱۲ کشته و ۳۰ زخمی برجای گذاشته است.
«محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان در یک نشست خبری ضمن محکوم کردن این حملات تروریستی، موج جدید حملات را مرتبط با گروههای تروریستی تحت حمایت هند دانسته و اظهار داشت: جنگ علیه تروریسم تحت حمایت دشمنان پاکستان تا ریشه کنی این معضل ادامه خواهد داشت..