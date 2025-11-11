به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی امروز سه شنبه در همایش ملی سیاستگذاری و حکمرانی شهری با اشاره به وضعیت آلودگی هوای تهران گفت: دیشب هم جلسه‌ای با شرکای خارجی داشتیم تا کیفیت سوخت و کنترل آلایندگی در تهران را ارتقا دهیم. این موضوع به‌صورت جدی دنبال می‌شود و خدمات ویژه در این حوزه استمرار دارد.

زاکانی افزود: هم‌اکنون ۵۰۰ دستگاه اتوبوس در حال خدمت هستند و ۳۹۰ دستگاه دیگر در مرحله تأمین و آماده‌سازی قرار دارند. علاوه بر آن، ۷۵ اتوبوس سه‌کابین ۲۶ متری نیز در حال ساخت است و منابع مالی آن تأمین شده است.

وی تصریح کرد: در مجموع حدود ۴۰۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اضافه می‌شود که این یک تصمیم اختیاری نیست، بلکه ضرورتی برای شهر تهران است.