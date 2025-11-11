به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان از ناپایداری هوا به صورت رشد ابر، گاهی وزش باد و در نیمه غربی و جنوبی بارش پراکنده و در ارتفاعات سردسیر بارش برف در استان خبر داد.

لیلا امینی گفت: بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از امروز تا پایان این هفته جوی آرام و پایدار بر استان حاکم است.

وی با اشاره به پیش‌بینی شرایط پایداری هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها از امروز تا پایان هفته جاری در مناطق مرکزی و صنعتی استان، افزود: از اواخر وقت پنجشنبه تا اواسط هفته آینده ناپایداری به صورت رشد ابر، گاهی وزش باد و در نیمه غربی و جنوبی بارش پراکنده و در ارتفاعات سردسیر بارش برف طی روز شنبه بیست‌وچهارم آبان پیش بینی می‌شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد با پایداری نسبی جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها تا اواخر وقت شنبه بیست‌وچهارم آبان در استان گفت: طی این مدت شهر‌های اصفهان، خمینی شهر، دهاقان، برخوار (دولت آباد)، لنجان، فرودگاه اصفهان، کبوتر آباد، نجف آباد و مبارکه تحت تأثیر این سامانه است.

وی افزود: پایداری هوا و مهیا بودن بستر لازم برای ظرفیت انباشت و افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی و صنعتی در حد ناسالم برای عموم است.

امینی با بیان اینکه دمای هوای طی ۴۸ ساعات آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت، افزود: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۳ درجه سانتی‌گراد و کمینه آن بامداد فردا به دو درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان درباره ثبت دمای پایین‌تر از صفر درجه سانتی‌گراد در ۹ شهر بوئین میاندشت، چادگان، دهق، فرودگاه اصفهان، فریدن، فلاورجان، لنجان، شهرضا، شاهین‌شهر و میمه، گفت: خوروبیابانک با بیشینه دمای ۲۸ درجه و چادگان با کمینه دو درجه سانتی‌گراد زیر صفر، گرم‌ترین و سردترین مناطق در استان هستند.