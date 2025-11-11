آیین افتتاح بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی دستگاه‌های اجرایی کشور، صبح امروز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ با حضور شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در محل موزه تنوع زیستی و تاریخ طبیعی برگزار شد.

عکاس : الهام رضایی