امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

افتتاح بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی دستگاه‌های اجرایی کشور

آیین افتتاح بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی دستگاه‌های اجرایی کشور، صبح امروز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ با حضور شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در محل موزه تنوع زیستی و تاریخ طبیعی برگزار شد.
عکاس :الهام رضایی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۶:۳۵
خبرهای مرتبط

نمایشگاه آجر‌های لعابدار بوکان، استردادی از کشور سوئیس

آئین افتتاح پروژه‌های صنعت برق

دشتَ دومن منطقه‌ای خوش آب و هوا

برچسب ها: نیروگاه ، خورشیدی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 