در نشست مشترک رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار آذربایجان‌غربی برنامه‌ها و رویکرد‌های مرتبط با فعالیت‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی استان مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی فعالیت‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نشست مشترک حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه سراسر کشور با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در استان و رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در دفتر امام جمعه ارومیه برگزار شد.

در این نشست آخرین برنامه‌ها و رویکرد‌های مرتبط با فعالیت‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی استان مورد بررسی قرار گرفته و طرفین بر ادامه تعاملات و برگزاری جلسات مشترک با هدف ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در آذربایجان‌غربی تأکید کردند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه سراسر کشور در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیریت استان، بر تقویت ارتباط میان ائمه جمعه و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان نیز با اشاره به ضرورت هم‌افزایی در حوزه‌های فرهنگی، خواستار نگاه جامع به مسائل اجتماعی و توجه ویژه به ظرفیت‌های مردمی برای حل مشکلات شد.

همچنین استاندار آذربایجان‌غربی گزارشی از اقدامات و برنامه‌های دولت در سطح استان ارائه داده و آمادگی مجموعه استانداری را برای همکاری بیشتر با نهاد امامت جمعه اعلام کرد.