به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ سید محمد موسوی گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان در پی رصد اطلاعاتی موفق به شناسایی سارق متواری و تحت تعقیب موتورسیکلت شدند.

این مقام ارشد انتظامی شهرستان در ادامه این گزارش بیان داشت: با انجام عملیات تله گزاری با تعقیب و مراقبت طی یک عملیات غافلیگر کننده و رعایت اصل غافلگیری و سرعت عمل با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی و حقوق شهروندی در حینی که قصد فرار از چنگال قانون را داشته دستگیر وجهت سیر مراحل قانونی به پلیس آگاهی دلالت داده شد.

فرمانده انتظامی کهگیلویه با اشاره به اینکه متهم تحویل مراجع قضائی شد از عموم شهروندان خواست وسیله نقلیه خود را به تجهیزات ایمنی و بازدارنده مجهز کنند.