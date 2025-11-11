مدیر عامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور گفت:با راه‌اندازی شهرک طیور مرند سالانه ۲۰ هزار تن مرغ گوشتی به ظرفیت تولید استان افزوده می‌شود و گام مهمی در مسیر تامین امنیت غذایی و اشتغال پایدار در آذربایجان شرقی برداشته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،پیمان اسکندری در جریان بازدید از شهرک طیور شهرستان مرند اظهار کرد:استان آذربایجان شرقی یکی از مناطق مهم و راهبردی کشور در حوزه تامین امنیت غذایی است. در دو سال اخیر زنجیره‌های مختلف تولید در این استان آغاز به فعالیت کرده‌اند و در همین راستا مجموعه‌ای برای پرورش ۱.۵ میلیون قطعه مرغ گوشتی در هر دوره طراحی شده که می‌تواند نقش بسزایی در تامین گوشت مرغ کشور ایفا کند.

وی افزود: با راه‌اندازی این پروژه ۲۰ هزار تن به ظرفیت تولید گوشت مرغ استان افزوده می‌شود که این امر علاوه بر ارتقای امنیت غذایی زمینه اشتغال مستقیم ۳۵۰ نفر را فراهم خواهد کرد.

اسکندری با اشاره به روند اجرای طرح خاطرنشان کرد: شهرک طیور شهرستان مرند در سال ۱۴۰۱ به یکی از مجموعه ها واگذار شده اما به دلیل برخی مشکلات از جمله وجود معارضین و تاخیر در آماده‌سازی زیرساخت‌هایی همچون برق و گاز اجرای پروژه با وقفه‌هایی همراه بوده است.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور ادامه داد: در بازدید امروز مقرر شد تا پایان دی‌ماه امسال دو فارم از این مجموعه احداث شود و طبق توافق انجام‌شده با کارگروه نظارت تا مردادماه ۱۴۰۵ حداقل ۵۰ درصد از شهرک طیور باید به بهره‌برداری برسد. با توجه به توان مالی و سابقه اجرایی سرمایه‌گذاران انتظار داریم این تعهدات در موعد مقرر محقق شود.

وی با اشاره به سوابق واگذاری این اراضی گفت:این اراضی تا سال ۱۳۹۹ در اختیار سرمایه‌گذار دیگری قرار داشت اما به‌دلیل عمل‌نکردن به تعهدات و عدم اجرای پروژه، قرارداد فسخ و اراضی خلع‌ید شد و بین سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ نیز به کسی واگذار نشده بود. سیاست شرکت شهرک‌های کشاورزی آن است که هرگونه واگذاری باید منجر به بهره‌برداری عملی شود و در صورت عدم تحقق زمین به سرمایه‌گذار جدیدی واگذار خواهد شد.

اسکندری تاکید کرد: بازدید‌های میدانی منظم از اراضی واگذار‌ شده در دستور کار قرار دارد و چنانچه در ارزیابی‌ها مشخص شود سرمایه‌گذار اهلیت لازم را ندارد خلع‌ید صورت می‌گیرد. هدف ما حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و تسریع در راه‌اندازی شهرک‌های تخصصی کشاورزی برای تقویت تولید و اشتغال در کشور است.