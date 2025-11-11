سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: شبنم نعمت زاده از محکومان پرونده‌های مفاسد اقتصادی، به زندان برنگشته است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این فرد در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه مشمول استفاده از مرخصی شده است.

جهانگیر درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بانک آینده هم گفت: قرار وثیقه مدیر عامل وقت و رئیس هیئت مدیره هرکدام به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان و برای عضو هیئت مدیره نیز قرار وثیقه‌ای به میزان ۲۰ میلیارد تومان صادر شده است.