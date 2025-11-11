پخش زنده
۶ روستای مشهد با ۷۵۶ نفر جمعیت به اینترنت پرسرعت متصل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار مشهد گفت: اتصال موفقیتآمیز شش روستای این شهرستان به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی اطلاعات با راهاندازی و ارتقای سه سایت جدید انجام شد.
سیدحسن حسینی افزود: روستاهای قلعه پختوک، کلاته عبدل و کلاته حاج علی در دهستان پائین ولایت، به همراه روستاهای خیرآباد، جیزآباد و شاهان گرماب در دهستان آبروان بخش رضویه، با نصب و راهاندازی دو سایت جدید و ارتقای فناوری یک سایت دیگر توسط اپراتور ایرانسل، به شبکه اینترنت پرسرعت متصل شدند.
وی ادامه داد: این اقدام ۲۱۸ خانوار روستایی را تحت پوشش قرار داده که جمعیتی بالغ بر ۷۵۶ نفر از آن بهرهمند میشوند و هزینه اجرای این طرح را بیش از ۱۵۸ میلیارد ریال است.
حسینی گفت: این طرح گامی مهم برای توسعه عدالت دیجیتال و کاهش شکاف دسترسی به اطلاعات در مناطق روستایی استان به شمار میرود. با اجرای این طرح، ساکنان این روستاها امکان دسترسی به خدمات الکترونیک، آموزش از راه دور و فرصتهای جدید اقتصادی را پیدا خواهند کرد.
این اقدام در چارچوب برنامههای دولت برای توسعه زیرساختهای ارتباطی در مناطق محروم و روستایی کشور انجام شده است.