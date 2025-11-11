پخش زنده
دنیای نانوداروها در «عصر صبا» ، آشنایی با روستایی در دل کویر در برنامه «روستا دوستا» و برنامه «ادبیاتو» این هفته با نگاهی ویژه به جهان قصهها و روایتهای شفاهی جنوب ایران از شبکه رادیویی صبا شنیدنی می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، برنامه «عصر صبا» روز سهشنبه ۲۰ آبان با نگاهی طنزآمیز و صمیمی به سراغ دنیای شگفتانگیز نانوداروها میرود.
این مجله عصرگاهی رادیو صبا در فضایی شاد و تعاملی، از زبان نمایش و گفتوگو، درباره نقش علم و فناوریهای نو در بهبود زندگی مردم و پیشرفت کشور سخن میگوید.
«عصر صبا» روز سهشنبه ۲۰ آبان به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، با موضوع «تولید نانوداروها در کشور» همراه شنوندگان میشود.
این قسمت از برنامه در قالب بخشهای نمایشی و گفتوگوهای طنز، به دستاوردهای علمی کشور در حوزه نانو و نقش این فناوری در بهبود کیفیت زندگی مردم میپردازد.
در این برنامه، با نگاهی شوخطبعانه و مردمی، به سؤالاتی، چون «چطور علم میتواند به زندگی روزمره ما کمک کند؟»، «نانودارو یعنی چه؟» و «آیا پیشرفتهای علمی همیشه پیچیده و دور از دسترساند؟» پرداخته میشود. اجرای هنرمندانه و بخشهای نمایشی برنامه، مفاهیم علمی را به زبانی ساده و جذاب برای مخاطبان عمومی روایت میکند.
«عصر صبا» در این قسمت تلاش دارد نشان دهد که علم، بهویژه در قالب فناوریهای نوینی، چون نانو، نهتنها در خدمت توسعه کشور، بلکه در خدمت آرامش، صلح و سلامت انسانهاست؛ و در عین حال با طنز و خلاقیت، یادآور میشود که علم اگر با زندگی مردم پیوند بخورد، میتواند لبخند و امید را به جامعه هدیه دهد.
برنامه «عصر صبا» به تهیهکنندگی رضا عزتی و با اجرای شیوا رضاییزاده، از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۰۰ از رادیو صبا پخش میشود.
برنامه «روستا دوستا»
برنامه «روستا دوستا» این هفته در ادامه پویش ملی «ایرانجان، خراسان جنوبی ایران» شنوندگان رادیو صبا را به سفری شنیدنی به روستای رُقّه در شهرستان بشرویه میبرد؛ روستایی که با وجود قرار گرفتن در دل کویر، جلوههایی منحصربهفرد از زندگی ، فرهنگ و طبیعت جنوب خراسان را در خود جای داده است.
در این قسمت از برنامه «روستا دوستا» روز سهشنبه ۲۰ آبان ، شنوندگان با ویژگیهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی روستای رُقّه در شهرستان بشرویه آشنا میشوند؛ روستایی که با معماری سنتی خشت و گل، کوچههای پیچدرپیچ و خانههایی که هنوز عطر زندگی اصیل روستایی در آنها جریان دارد، جلوهای خاص از زندگی روستایی در دل کویر ارائه میدهد.
در این برنامه، علاوه بر معرفی بافت قدیمی و بناهای تاریخی روستا، به سبک زندگی و مشاغل مردم منطقه نیز پرداخته میشود.
کشاورزی و دامداری از فعالیتهای اصلی ساکنان رُقّه است و محصولاتی، چون زعفران، گندم و جو، از تولیدات مهم این ناحیه به شمار میرود.
همچنین با بررسی باورها، آیینها و مراسم محلی، شنوندگان با جلوههایی از فرهنگ بومی و مردمان صمیمی این منطقه آشنا خواهند شد.
یکی از جاذبههای تاریخی و نمادین این روستا، قلعه دختر است؛ قلعهای که با معماری کهن و موقعیت استراتژیک خود در دل تپهها، روایتگر گذشتهای دور و پر رمز و راز از زندگی و دفاع مردم منطقه است.
شنوندگان در این قسمت از برنامه با تاریخچه قلعه دختر، معماری و ویژگیهای خاص آن و همچنین داستانهایی از زندگی مردمان گذشته این ناحیه آشنا میشوند و با نقش آن در شکلگیری هویت فرهنگی و تاریخی روستا بیشتر آشنا میشوند.
«روستا دوستا» در این سفر رادیویی، زیباییهای کویر بشرویه را از نگاه ساکنانش روایت میکند؛ جایی که گرمای خورشید، صفای دل مردم را بازتاب میدهد و صدای زندگی در کوچههای خاموش شنیده میشود.
برنامه تلاش میکند تا شنوندگان را به تجربهای شنیدنی و ملموس از زندگی و فرهنگ این منطقه دعوت کند و با ارائه روایتهایی از گذشته و حال، اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی را یادآوری نماید.
برنامه «روستا دوستا» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵:۰۰ به تهیهکنندگی نازنین حاجسیفالله و اجرای مهدی پر از رادیو صبا پخش میشود.
برنامه «ادبیاتو»
برنامه «ادبیاتو» این هفته با نگاهی ویژه به جهان قصهها و روایتهای شفاهی جنوب ایران، سهشنبه ۲۰ آبان شنوندگان را به سفری شنیدنی به سرزمین آفتاب، دریا و نخلهای کهن میبرد؛ جایی که زنان قصهگو، حافظان فرهنگ و خاطرات مردمان این دیار، با صدای گرم و روایتهای خیالانگیزشان، تاریخ و هویت سرزمینشان را زنده نگه میدارند.
این قسمت از «ادبیاتو» با اجرای امیرحسین مدرس به معرفی و بازخوانی روایتهای عامیانه و قصههای فولکلور زنان جنوب اختصاص دارد؛ زنانی که نسلهاست در پناه باد و موج و گرمای کویر، روایتگر افسانههایی از عشق، شجاعت، انتظار و زندگی مردمان جنوباند.
در میان این داستانها، نشانههایی از آیینها، باورهای کهن، موسیقی محلی و حتی مثلها و متلهای کودکانه به گوش میرسد که بخشی از میراث ناملموس فرهنگی ایران محسوب میشوند.
در این برنامه شنوندگان با جنبههای گوناگون قصهگویی زنان جنوبی از لحن موسیقایی و آهنگین روایتها که گاه با نغمههای محلی همراه است تا مهارت آنان در خلق تصویرهای شاعرانه و انتقال احساس از دل زندگی روزمره آشنا میشوند .
قصههای زنان جنوب اغلب در حیاطهای گِلی و زیر نور فانوس روایت میشدند، جایی که کودکان و جوانان با اشتیاق گرد میآمدند تا از زبان مادران و مادربزرگها، داستانهایی درباره دریا، ماهیگیران، نخلها و عشقهای ماندگار بشنوند.
«ادبیاتو» در این قسمت میکوشد نشان دهد چگونه قصهگویی، بهویژه در میان زنان جنوبی، نهفقط وسیلهای برای سرگرمی بلکه ابزاری برای انتقال ارزشها، اخلاق، تجربههای زیستی و دانش بومی بوده است.
این برنامه با بهرهگیری از روایتهای مستند و بازخوانی بخشهایی از قصههای محلی، نقش مهم زنان را در حفظ پیوند فرهنگی میان نسلها برجسته میکند.
برنامه «ادبیاتو» به تهیهکنندگی مژگان فرزین و اجرای امیرحسین مدرس، سهشنبه ۲۰ آبان ساعت ۱۳ از رادیو صبا پخش میشود.
علاقهمندان میتوانند با همراهی «ادبیاتو»، به دنیایی قدم بگذارند که در آن قصهها با لهجه جنوبی، شور زندگی و عطر دریا در هم میآمیزند و صدای زنان قصهگو همچنان طنینافکن میراث فرهنگی این سرزمین است.